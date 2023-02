Cicatrice francese | Suor Alfieri | “Una follia | dietro disagio e vuoto valori”

(Di giovedì 16 febbraio 2023) "La sfida della '' è solo l'ultima delle tante follie che dilagano nel mondo dei giovani e che i social contribuiscono a diffondere e ad amplificare. Ho usato il termineche è sicuramente inadeguato: così appare, del resto, a me e alla maggioranza (così spero!) degli adulti. E' chiaro che,queste mode, si nasconde sempre un, un desiderio di manifestare un dolore o un senso di inadeguatezza rispetto alla società, talvolta si cela il rifiuto di essa e delle sue logiche". L'articolo .

Si chiama '' probabilmente perché la moda si è diffusa prima Oltralpe. E - come rivela Repubblica - si fa stringendo a forbice tra le dita la pelle delle guance, altezza zigomo, ...Secondo Paolo Crepet, psichiatra esperto di problemi giovanili, il nuovo trend su TikTok, noto come 'la', che consiste nella creazione di lividi sulla pelle delle guance, 'esprime un senso di solitudine, abbandono e odio verso se stessi e gli altri'. Fino a un anno e mezzo fa, ha ...

Cicatrice francese: il gioco social autolesionista non è uno scherzo, allerta della polizia postale CataniaToday

Cicatrice francese, Crepet: “Esprime un senso di solitudine, abbandono e odio verso se stessi e gli altri” Orizzonte Scuola

Cicatrice francese, un caso anche alle medie a Bologna. Il summit con gli alunni il Resto del Carlino

«Cicatrice francese», l'allarme del dermatologo: «I segni possono essere permanenti» L'Arena

Occhio alla nuova challenge: la cicatrice francese Polizia Postale

Da qualche giorno circolano in rete diversi video, post e tutorial che si riferiscono alla “cicatrice francese”. Si tratta di una nuova challenge che si sta diffondendo in Italia e in Francia, attrave ...È “la cicatrice francese” la nuova challenge che sta spopolando sui social, si tratta di pressare tra le dita la guancia al tal punto da farsi lasciare sul volto una macchia violacea, simile a un ...