Ciampi M5S | Fiero di essere coordinatore provinciale di Avellino

(Di giovedì 16 febbraio 2023)(M5S): “distato nominato dal Presidente Giuseppe Conte comedi(M5S): “distato nominato comedi. Una sfida che affronterò con il massimo impegno”, queste le parole del consigliere regionale. Il consigliere ha poi continuato dicendo: “Ringrazio il Presidente Conte per la fiducia, rilanciare in provincia diil Movimento 5 Stelle è una sfida importante che affronterò con il massimo impegno. Ringrazio, inoltre, il vicepresidente del Movimento 5 Stelle Michele Gubitosa e ilregionale Salvatore Micillo con i quali ...

Vincenzo Ciampi coordinatore M5s ad Avellino Nuova Irpinia

M5S, Ciampi nominato coordinatore provinciale di Avellino, il ... Orticalab

M5S, nominati i coordinatori territoriali: Vincenzo Ciampi ad Avellino ... LabTV

CIAMPI (M5S): "LE ACQUE DELL'IRPINIA FINISCONO IN PUGLIA ... Agenda Politica

AVELLINO. L'EX SINDACO VINCENZO CIAMPI E' IL NUOVO ... Agenda Politica

