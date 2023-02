Christian De Sica diventa nonno | l’annuncio sui social | «È nata Bianca | la mia nipotina»

Leggi su newscronaca.myblog

(Di giovedì 16 febbraio 2023)Detoper la prima volta. È, figlia di Maria Rosa Dee suo marito Francesco. L’attore ha condiviso suila gioia per l’ultima arriva in famiglia: «Ecco la mia. W Mari e Francesco», ha scritto. Le parole di DeRecentemente Deaveva parlato con emozione della piccola in arrivo: Mi fa un po’ effetto l’idea dire un nonnetto, ma è anche giusto così – aveva detto al settimanale Gente – Non vedo l’ora di conoscerla. Vorrei insegnarle a sentirsi libera di cercare la sua strada e di seguire il suo cuore. Sono felice per mia figlia Maria Rosa e per la nostra famiglia. Mi fa un po’ effetto ...