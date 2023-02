Chissà perché l' Amarone piace tanto

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Bevo per dimenticare le direttive europee contro la mia casa e la mia macchina. Bevo una bottiglia diche mi hanno regalato. Ognime ne regalano (non compro mai bottiglie con simili prezzi) e ogniriprovo a farmelore, o quantomeno a capirlo: non ci riesco mai. Non capiscocon queste estati calde ci si ostini ad appassire le uve: magari aveva un senso nel 1936, anno di nascita di siffatto vinone costosone, ma ora? Non capiscoavendo a disposizione, per l’affinamento, materiali moderni quali l’acciaio o eterni quali la terracotta, ci si ostini a usare il legno, né antico né attuale: vecchiotto. Non capiscossea Gianni Mura,piacciaa ...