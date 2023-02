Chiara Ferragni e Fedez | stop alle riprese di The Ferragnez 2 | la crisi è vera?

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Che cosa sta succedendo in casa? Lapresunta tra(grande assente da giorni su Instagram) troverebbe conferma nell’articolo di Linkiesta nel quale la giornalista Guia Soncini conferma lodella stagione numero 2. Più precisamente si tratta di uno slittamento. La fortunata serie dedicata alla famiglia più in vista d’Italia sarebbe dovuta ripartire a maggio, ma sembra che il tutto sia stato posticipato al dopo estate C’è chi ipotizzava che dietro il silenzio e le ultime liti deici fosse in realtà una strategia marketing. Quest’ultima avrebbe riguardando il lancio della seconda stagione di “The ...

Fedez esono davvero in crisi Secondo la giornalista Guia Soncini la risposta è sì. Con un lungo articolo firmato su linkiesta.it , si tracciano i contorni del brutto momento che si starebbe ...Fedez bacia tutti. Altro che scandalo per il limone in mondovisione con Rosa Chemical (e presunta crisi di stato conrisolvibile solo nella nuova serie Amazon Prime). Nel corso degli anni Federico Lucia ha messo in fila una carrellata di baci omo che Tiziano Ferro scansati. Da Achille Lauro a Tananai,...

A Chiara Ferragni prima di Sanremo è arrivato un aiutino di Stato Open

Ferragnez al capolinea Che succede tra Fedez e la Ferragni dopo Sanremo e Rosa Chemical Tuttosport

Fedez e Chiara Ferragni “hanno chiesto lo stop di una settimana delle riprese di The Ferragnez Il Fatto Quotidiano

Anche Marco Mengoni come Chiara Ferragni ha ricevuto l'aiutino Open

Chiara Ferragni lo aveva detto prima dell'inizio del Festival: «Io sono qua a rappresentare me stessa, non a rappresentare Fedez o la coppia». Tradotto: qualunque ...Che cosa sta succedendo in casa Ferragnez La crisi presunta tra Chiara Ferragni e Fedez (grande assente da giorni su Instagram) troverebbe conferma nell'articolo di Linkiesta nel quale la giornalista ...