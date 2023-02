Chiara Ferragni e Fedez | separazione in arrivo? Il gossip impazza e i fan organizzano un sit in per farli riconciliare

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Consapevoli che alla maggioranza degli italiani la cosa non interessa affatto diamo però anche noi notizia della crisi che starebbero vivendodopo la tormentata ultima serata di Sanremo. Del resto ce li hanno propinati in tutte le salse per cinque sere di seguito. Sono i due personaggi più nominati sui social e nelquotidiano. Una loro, eventuale,travolgerebbe anche la lite sui Rolex tra Totti e Ilary. E’ dunque Leggo.it a riprendere la notizia secondo la quale i due coniugi sarebbero stati sorpresi fuori dallo studio di un avvocato. La coppia è stata fotografata insieme nel giorno di San Valentino, ma pare che stessero davanti al portone dello studio di un legale. Illo ha diffuso l’influencer Deianira Marzano che riporta quanto ...