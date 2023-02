Chi affronterà Jannik Sinner ai quarti a Rotterdam? Orario | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Forma dei giorni migliori pernell’ATP 500 di. In terra olandese l’altoatesino domina in due set negli ottavi di finale sul finalista degli ultimi Australian Open, il greco Stefanos Tsitsipas. Domani ovviamente l’azzurro scenderà in campo per i: il suo avversario sarà l’elvetico Stan Wawrinka. Il 37enne si è imposto nell’incontro odierno per 6-3 6-3 sul transalpino Richard Gasquet. Sono tre i precedenti trae Wawrinka, due favorevoli allo svizzero: la prima sfida nel lontano 2019, con l’azzurro che era giovanissimo, battuto in quattro set agli US Open. Lo stesso anno, ad Anversa, 6-3 6-2 in semifinale per l’elvetico. La rivincita è arrivata lo scorso anno a Wimbledon: primo successo sull’erba perche si impose senza patemi in quattro ...