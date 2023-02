Chelsea vs Southampton – ultime notizie e possibili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Due squadre di Premier League in difficoltà di forma si affrontano sabato 18 febbraio a Stamford Bridge: ilospita ilsenza manager. Mentre i Blues hanno vinto solo una delle loro nove partite in tutte le competizioni dall’inizio dell’anno, i Saints hanno perso nove delle loro10 partite in massima serie. Il calcio di inizio divsè previsto alle 16 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreAnche se l’allenatore Graham Potter sembra avere il sostegno della gerarchia del, una serie tormentata di sole tre vittorie nelle16 partite in tutte le competizioni è un motivo di grande preoccupazione. Dopo aver ...