“Che top | ragazzi” L’isola dei famosi 2023 | è lui il primo concorrente ufficiale

Leggi su tuttivip

(Di giovedì 16 febbraio 2023) La fine del GF Vip 7 sembra ancora lontana e, in un certo senso lo è, quanto in realtà è vicinadeicon Ilary Blasi. Dipende dai punti di vista. Fatto sta che quando si chiuderà un format comincerà l’altro e i telespettatori non avranno modo di annoiarsi. Non potranno anche perché ilnaufrago confermato ha regalato comicità a non finire l’anno scorso. Di chi si tratta? È stato inaspettatamente un grande protagonista della scorsa avvincente edizione dedei. Ilary Blasi, compiaciuta dal personaggio che fino a quel momento era stato solamente ospite di Barbara D’Urso, lo aveva subito preso sotto la sua ala e ora eccolo pronto, a sorpresa, a sbarcare in Honduras. Il pubblico è già in fibrillazione per la notizia, che ...