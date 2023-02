Che Dio ci aiuti | Anna o Harry Potter? La tv del 16 febbraio

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Per la prima serata in tv, giovedì 16su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Che Dio ci”. Verranno proposti due episodi dal titolo “La tua vocazione” e “Pro bono”. Nel primo, Azzurra e Suor Teresa sono alle prese con la missione che riguarda Elia, che però si rivela inconcludente. La loro collaborazione le porta però ad avvicinarsi: Azzurra rivela alla donna alcuni aspetti del suo passato e la Madre Superiora inizia a guardarla sotto una nuova luce. Emiliano si interroga sulla sua vita: è davvero felice? Nel secondo, Ludovica continua ad essere confusa su quale debba essere il suo percorso e Azzurra decide di aiutarla tenendola occupata con un caso pro bono. Intanto Suor Costanza torna in convento e cerca di rendersi utile ma combina un guaio dopo l’altro. Emiliano invece è impegnato con Elia che gli chiede di partecipare ad una ...