Che Dio ci aiuti 7 | trama della quinta puntata | stasera su Rai1

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 16 febbraio 2023)sualle 21:25 Che Dio ci7 torna con la: ecco le trame degli episodi che vedremosu Rai 1 in prima serata, alle 21:25, torna Che Dio ci. Dopo l'addio di Suor Angela il convento è nelle mani di Azzurra, gli episodi in onda oggi 16 febbraio sono il nono ed il decimo. La stagione si compone di dieci puntate, in ognuna vedremo due episodi. Ecco ladi La tua vocazione e Pro bono. Cosa VedremoEpisodio 9: La tua vocazione Azzurra e Suor Teresa sono alle prese con la missione che riguarda Elia che però si rivela inconcludente. La loro collaborazione le porta ad avvicinarsi: Azzurra rivela alla donna alcuni aspetti …