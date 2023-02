Champions League | il Borussia Dortmund regola il Chelsea Il Benfica avvicina i quarti

Leggi su oasport

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Ilha sconfitto ilper 1-0 nell’andata degli ottavi di finale della. I tedeschi sono riusciti a imporsi di fronte al proprio pubblico grazie al gol siglato da Adeyemi al 63?, ma gli inglesi avranno la possibilità di ribaltare il risultato nell’incontro di ritorno che giocheranno in casa. Ilha invece compiuto un passo importante verso la qualificazione aidi finale. I portoghesi hanno espugnato il campo del Brugge per 2-0 grazie al rigore di Joao Mario al 51? e al sigillo di Neres all’88mo minuto. I lusitani giocheranno il ritorno in casa, dove cercheranno di contenere il disperato tentativo di rimonta dei belgi. Foto: Lapresse