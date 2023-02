Champions League | Dortmund - Chelsea 1 - 0 Adeyemi decide un match spettacolare

Il Chelsea cade (1 - 0) a Dortmund nell'andata degli ottavi di finale dimentre il Benfica rispetta i pronostici passando per 0 - 2 a Bruges . Le gare di ritorno sono in programma il 7 marzo. Dortmund - Chelsea: palo di Joao Felix nel primo tempo Con una ...DORTMUND (Germania) - E' del Borussia Dortmund il primo round degli ottavi di finale dicontro il Chelsea . Dopo un match spettacolare, decide la rete di Adeyemi nel cuore del secondo tempo. Un 1 - 0 tutto sommato meritato dai tedeschi, ma che lascia tutto aperto in ...

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - Il Chelsea non passa sul campo del Borussia Dortmund. Al Westfalenstadion sono i tedeschi padroni di casa ad aggiudicarsi il primo round degli ottavi di Champions ...Al Borussia Dortmund va il primo round degli ottavi di finale di Champions League: al Signal Iduna Park battuto 1-0 il Chelsea grazie a un gol di Adeyemi nella ripresa. Il discorso qualificazione è pe ...