“Cerchiamo di trasformare le ferite in parola”. La storia del laboratorio di scrittura che fa nascere poesie nel carcere di Opera

(Di giovedì 16 febbraio 2023) “Con la poesia è possibile scendere in profondità dentro di sé, tirar fuori quello che dilaga dentro. E questo è fondamentale per chi è in. Se non si riesce a dargli forma, a nominarli, questi sentimenti ti possono rompere”. Silvana Ceruti conosce bene il dolore, la rabbia e la frustrazione delle persone detenute. Da 29 anni, ogni sabato mattina dalle 9 alle 12, si siede con loro intorno a un tavolo ovale e condivide un progetto: il “di lettura ecreativa” da lei stessa fondato nel 1994 neldi Milano. Non si tratta di lezioni. Non c’è una cattedra, né una gerarchia tra insegnante e alunni. È un percorso di condivisione di vissuto, di emozioni, a cui partecipano tutti attivamente, siano essi volontari o persone detenute. “Ci disponiamo tutti intorno a ...

“Cerchiamo di trasformare le ferite in parola”. La storia del laboratorio di scrittura che fa… Il Fatto Quotidiano

"Ci disponiamo tutti intorno a questo tavolone, come fosse un ponte che collega le nostre vite, le nostre esperienze, e in queste tre ore facciamo un pezzo di viaggio insieme"