Centro Nemo | 15 anni dedicati alle patologie neuromuscolari

Leggi su italiasera

(Di giovedì 16 febbraio 2023) (Adnkronos) – Compie 15ilclinico(Neuromuscular Omnicentre), modello sanitario unico dedicato alla cura, all’assistenza e alla ricerca sulle malattiee neurodegenerative. La prima sede è stata aperta nel 2008 a Milano, all’Ospedale Niguarda. Quel progetto, allora pionieristico, è diventato oggi un network di riferimento con 7 sedi sul territorio nazionale, quasi 20mila famiglie prese in carico, un polo di ricerca tecnologica, oltre 80 progetti di ricerca clinica solo nell’ultimo anno e 112 bambini e adulti che hanno avuto accesso ai trattamenti farmacologici per la Sma (atrofia muscolare spinale) e al percorso del farmaco sperimentale per la Sla (sclerosi laterale amiotrofica) . Il progetto – spiega ilin una nota – è nato ed è stato ...