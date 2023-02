C' è lo sciopero e si fermano i mezzi pubblici | quali sono le fasce di garanzia

Leggi su iltempo

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Stop a bus, tram e metro: domani, venerdì 17 febbraio lodei trasportirischia di paralizzare anche Roma. La protesta, preannunciata, potrebbe creare non pochi problemi al traffico della Capitale. Il sindacato Usb lavoro privato ha annunciato un'ampia mobilitazione a partire dallonazionale di 24 ore del settore del trasporto pubblico per venerdì 17 febbraio 2023. Il 3 marzo è poi previsto anche presidio davanti al Ministero dei Trasporti "per rivendicare la centralità dei trasportie del ruolo degli autoferrotranvieri", si legge nel comunicato di Usb. Nella Capitalecoinvolge Atac, Cotral, Astral e Roma Tpl. A rischio autobus, metro, tram e ferrovie ex concesse, la Roma-Lido (nuova Metromare) e la Roma-Viterbo. Il servizio dovrà essere garantito nelle ...