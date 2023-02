C' è chi l' amore lo fa per propaganda

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Recensendo la riedizione di “Il corpo lesbico” di Monique Wittig (appena uscita per VandA) Chiara Valerio, sempre illuminante, mette in risalto un dettaglio talmente lampante che mi era sfuggito. Per Monique Wittig, scrive, il lesbismo non è solo un orientamento sessuale ma una pratica politica. È passato mezzo secolo dalla prima pubblicazione del saggio – era il 1973 – e ormai questa politicizzazione del corpo viene data per scontata: dimentichiamo che ha una gestazione ideologica e una data di nascita. Questa teoria è una specie di contrattualismo sessuale, secondo cui i corpi passano dallo stato di natura alla società civile per mezzo di un atto di volizione collettiva e irrevocabile. Penso dunque che ormai la vera suddivisione, l’unico spartiacque sensato in materia, non sia fra omo ed etero né fra cis e trans né fra fluid e, boh, solid. La vera crepa che il sesso ha aperto ...