Cdm | Fitto | «Avanti tutta sul Pnrr» Superbonus | c’è la stretta Mantovano | «Il dialogo prosegue»

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Tempi più veloci per gli appalti e ribassi d’asta anche per i progetti in essere, 4 milioni di euro per la locazione di immobili o per il noleggio di strutture temporanee modulari a uso scolastico, èquipe formative territoriali per la digitalizzazione delle scuole. È quanto contenuto nel decreto che ridisegna in parte la governance delpresentato dal ministro per gli Affari europei Raffaelee approvato oggi dal Cdm. Obiettivo del provvedimento è supportare gli enti locali negli interventi di edilizia scolastica e nell’attuazione del, semplificando le procedure attuative e i relativi meccanismi, la cui complessità rischiava di determinare ritardi. «Ora sarà possibile procedere con più rapidità e maggiore efficacia, una sorta di estensione del “modello Genova”», ha commentato il ministro dell’Istruzione, Giuseppe ...