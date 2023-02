Castellacci | «Raspadori? Per lesioni come la sua servono almeno 30-40 giorni per rientrare»

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Il presidente dell’associazione nazionale dei medici di calcio italiani ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte.ha detto la sua sull’infortunio dell’attaccante del Napoli, Giacomo. Oggi il Napoli ha reso ufficiale la diagnosi: distrazione muscolare di secondo grado. Sky Sport parla di 30-40per il rientro in campo.sembra anche un po’ più pessimista. «Leggendo la sola diagnosi dell’infortunio, con il beneficio di inventario non avendo visto gli esami, c’è una lesione di secondo grado e vuol dire che qualche fibra si è lesionata. Questo potrebbe presupporre30di riposo, la valutazione si fa sui referti, ma anche sulla capacità di recupero del ragazzo. Lo staff medico del Napoli sapràmonitorare la ...

