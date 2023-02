... il calciatore è uscito dolorante dal centro sportivo e presto si sottoporrà agli esami strumentali del. Il timore è che si tratti di una distrazione muscolare e che potrebbe tenere...... Zielinski (25' st Elmas); Lozano (38' st Ndombelè), Osimhen, Kvaratskhelia (38' st). All. All'89' Castrovilli lo trova, ma anche in questoil Var annulla per fuorigioco. Juventus - ...

Caso Raspadori, le ultime: rischia di fermarsi fino alla sosta Forzazzurri

Infortunio Raspadori, Castellacci: “Un mese di stop È una voce, esami diranno tutto” napolipiu.com

Napoli, infortunio Raspadori: lungo stop, spuntano i tempi di recupero Calciomercato.com

Certezze, consapevolezze ed il "caso" Raspadori Per Sempre Napoli

NEWS – Berardi, Lopez, Bennacer, Raspadori, Djuric, Karsdorp e su Lukaku-Barella… SOS Fanta

Lunga intervista della Gazzetta dello Sport a Giacomo Raspadori, che parla delle aspettative sue e del Napoli in questa stagione finora trionfale. Sincero: Spalletti è più ...Raspadori: «Champions Non ci sono limiti. Devo avere la forza di dire no, altrimenti tornerei a casa ogni giorno con quindici mozzarelle...» ...