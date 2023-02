Caso Cospito | gli anarchici minacciano di morte un imprenditore Ecco chi è

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 16 febbraio 2023) la persona indicata in una lettera minatoria La Federazione Anarchica Informale ha inviato una lettera minatoria a diverse aziende italiane. A rendere noto il contenuto della lettera è l’AdnKronos: nella busta oltre al messaggio minatorio anche un proiettile. Il testo del volantino è stato reso noto sempre dall’agenzia di stampa AdnKronos, che scrive: “Per Alfredofratello e compagno. La Fai, federazione anarchica informale, non dimentica Alfredo e gli altri compagni e per risposta all’attacco alla libertà del movimento anarchico colpirà gli uomini per far morire le strutture“. Il manager individuato è per la Fai “l’anima nera delle operazioni di mercato (…), al servizio della guerra che alimenta lain Ucraina”. E ancora è additato come “verme della società che orienta e determina le guerre per fare ricchezza ingiusta con qualsiasi ...