Caso Cospito | Delmastro iscritto nel registro degli indagati

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Iscrizione nelper Andrea: i magistrati avanzano l'ipotesi di violazione di segreto d'ufficio per il

... Giovanni Donzelli, sulla vicenda. Delmastro potrebbe essere ascoltato già domani dagli inquirenti che hanno aperto il fascicolo dopo un esposto presentato dal parlamentare Angelo Bonelli.Donzelli e Delmastro Nessun segreto di Stato'è la vendetta populista dello Stato, Nordio metterebbe anche Gandhi al 41bis, se gli unici garantisti sono i magistrati... Alfredo ...

Caso Cospito, Andrea Delmastro è indagato per rivelazione del segreto. Domani l'interrogatorio in procura Open

Caso Cospito: la requisitoria del Procuratore Generale della Corte di Cassazione - Giurisprudenza penale Giurisprudenza Penale

Caso Cospito, Serracchiani: “Se c'è attacco allo Stato chiediamo informativa urgente di Piantedosi” La7

L’inchiesta ha preso il via dopo l’esposto presentato dal deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli in relazione all’intervento del parlamentare Giovanni Donzelli alla Camera dei deputati ...(Adnkronos) - Il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro sarà sentito domani dai pm di Roma nell'ambito dell'inchiesta per rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio. Il sottosegretario ...