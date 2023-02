Caso Cospito | Delmastro indagato per rivelazione di segreto d’ufficio a Donzelli

... ricevuto anche da altre società ed enti, non solo l'azienda viene accusata di fabbricare armamenti, ma viene fatto esplicito riferimento al. L'Iveco è infatti specializzata anche nella ......alla Giustizia di Fratelli d'Italia Andrea Delmastro Delle Vedove è indagato nell'ambito dell'inchiesta della procura di Roma sui documenti rivelati suldell'anarchico Alfredo. Il 31 ...

Caso Cospito, Delmastro indagato dalla procura di Roma per rivelazione d’atti d’ufficio Il Riformista

Seduta sospesa alla Camera, bagarre sul “caso Cospito” tra Foti e Fratoianni IlPiacenza

Caso Cospito: la requisitoria del Procuratore Generale della Corte di Cassazione - Giurisprudenza penale Giurisprudenza Penale

ROMA – Andrea Delmastro Delle Vedove, il sottosegretario alla Giustizia, è indagato per rivelazione di segreto d’ufficio nell’inchiesta della Procura di Roma sulle conversazioni ascoltate in carcere ...Delmastro, sottosegretario alla Giustizia in quota FdI, è indagato sul caso Cospito, domani verrà ascoltato dai pm ...