Caso Cospito | Delmastro indagato dalla Procura di Roma

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Il sottosegretario alla Giustizia, Andreadelle Vedove, èdiper rivelazione del segreto d’ufficio. E’ quanto riportano le fonti, tra cui La Stampa. Il dirigente di Fratelli d'Italia aveva rivelato il contenuto di una relazione del Dap sulle conversazioni in carcere dell'anarchico Alfredoal suo compagno di partito Giovanni Donzelli, il quale il 31 gennaio le aveva utilizzate per attaccare i deputati del Pd durante un dibattito parlamentare alla Camera. «Il dirigente di Fratelli d’Italia nei scorsi giorni ha rivelato il contenuto di una relazione del Dap sulle conversazioni in carcere dell’anarchico Alfredoal suo compagno di partito Giovanni Donzelli, il quale le ha utilizzate per attaccare i deputati del Pd in un ...