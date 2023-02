Carnevale dell’Amicizia | sabato la sfilata dei carri a Torrecuso

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Tempo di lettura: 3 minuti(Bn) – Dopo il grande successo a Solopaca della prima tappa del “dell’ Amicizia” che vede coinvolti 4 paesi Solopaca,, Paupisi e Ponte è arrivato il momento del weekend clou die domenica a Paupisi. Con chiusura martedì 21 febbraio a Ponte. “Ilè alle porte e finalmente dopo anni di attesa ritorna la manifestazione ‘Il’ – esclama Antonio Coletta, presidente del Forum Giovani di-. Un evento vede tanti giovani, e non, impegnarsi nell’allestire da zeroallegorici che sfileranno, per la gioia di grandi e piccoli, per le strade dei paesi. Quest’anno ci saranno i ...