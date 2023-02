Carnevale 2023 a Roma e provincia | sfilate in maschera ed eventi in programma | tutte le date

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 16 febbraio 2023)è una delle feste più attese per l’allegria, per i colori, per le maschere. Una ricorrenza che riempie di gioia soprattutto i bambini che sono i veri protagonisti di questo appuntamento., come di consueto, non manca di proporre una serie diin occasione del. Per quanto la festività abbia preso il via il 15 febbraio scorso, oggi giovedì 16 febbraio è giovedì grasso, glidi maggiore rilievo sonoti per sabato 18 e domenica 19 fino ad arrivare a martedì 21 febbraio, martedì grasso, giorno che chiuderà i festeggiamenti. Qual è ildiTra le varie iniziative proposte ac’è ilTestaccino che prende il ...