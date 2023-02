Carlo Ancelotti lancia una speranza al Milan | Asensio potrebbe lasciare il Real Madrid | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Ilcontinua a sperare nel colpo a parametro zero Marcodal. Abbiamo già raccontato (LEGGI QUI) che i contatti con il suo agente, Jorge Mendes, non sono mai cessati e che il club rossonero è disposto a un grande sforzo per portare lo spagnolo in Italia. Fino ad oggi, l’attaccante classe 1996 ha sempre dato priorità ai Blancos, ma le parole dell’allenatore delin conferenza stampa hanno aperto una grande porta per un futuro diverso. PUÒIL, soffermandosi sul rendimento di, andato in gol ieri sera contro l’Elche, ha ribadito che il rinnovo del suo contratto in scadenza è tutt’altro che certo: “Lo vedo bene, non so se rimarrà ...