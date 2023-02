Carburanti | Frassinetti FdI | “Agevolazioni accise bus turistici favoriscono gite scolastiche”

(Di giovedì 16 febbraio 2023) "La commissione Attività produttive della Camera ha approvato l'emendamento presentato dai deputati di Fratelli d'Italia, Gianluca Caramanna, capogruppo in commissione, e Luca Sbardella, a sostegno del settore del turismo tramite bus. L’emendamento prevede l'aliquota agevolata sull'del gasolio commerciale per i bus. L'articolo .

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE Camera 10,00 Dl(Attivita' produttive) 10,30 audizioni ...00 audizione sottosegretario dell'Istruzione, Paola, su Ddl insegnamento diritto del ...La Cultura ascolterà il sottosegretario per l'istruzione e il merito Paolanell'... La Attività Produttive esaminerà il decreto in materia di trasparenza dei prezzi deie di ...

Morta carbonizzata, presi campioni da casa per fare il test del Dna Gazzetta di Reggio

Morte professoressa Francesca Frassinetti, il cordoglio in ... Redacon

Incidente, auto esce di strada e prende fuoco. Muore Francesca, 55 anni: insegnava all'Università corriereadriatico.it

Facevo la bidella e ora vado alla Caritas. Maria Luce: "L'organico Covid abbandonato dal governo" - INTERVISTA - Notizie Scuola Tecnica della Scuola

Facevo la bidella ed oggi ho ritirato il mio primo pacco alla Caritas Tecnica della Scuola

Nella giornata di ieri, 14 febbraio, abbiamo ricevuto la lettera di una ex collaboratrice scolastica che per due anni ha svolto servizio in una scuola pugliese nel cosiddetto organico Covid. La nostra ...«Non mi ero accorta di nulla» L'Audi che guidava Frassinetti, secondo la ricostruzione dei soccorritori, è precipitata in una scarpata, rovesciandosi più volte, è probabile che il carburante abbia ...