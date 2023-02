(Di giovedì 16 febbraio 2023) L'industria delle bollicine entra in campo nella disfida del vino, e per la prima volta un'azienda aggiunge nell'delle proprie bottiglie l'avvertenza al consumatore "non più di 2...

L'industria delle bollicine entra in campo nella disfida del vino, e per la prima volta un'azienda aggiunge nell'etichetta delle proprie bottiglie l'avvertenza al consumatore "non più di 2 bicchieri ......registrata sull'onda del, la più grande realtà cooperativa vinicola della regione sta guardando ad alleanze con partner di pari dimensione. E' così in corso un confronto con la, anch'...

Cantina Prosecco mette in etichetta non più di 2 bicchieri - Veneto Agenzia ANSA

Cantina Prosecco mette in etichetta non più di 2 bicchieri Giornale di Brescia

Cantina Prosecco mette in etichetta non più di 2 bicchieri La Sicilia

Cantine La Delizia e Conegliano - Vittorio Veneto assieme Il Friuli

Cantina Italia: nelle aziende del Belpaese 65,5 milioni di ettolitri di ... WineNews

L'industria delle bollicine entra in campo nella disfida del vino, e per la prima volta un'azienda aggiunge nell'etichetta delle proprie bottiglie l'avvertenza al consumatore "non più di 2 bicchieri a ...Il programma di Nova Eroica Prosecco Hills non è solamente in sella e, a partire da venerdì 28 fino a lunedì primo maggio saranno molti gli appuntamenti, per sportivi— con pedalate alla scoperta del ...