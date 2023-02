Campione olimpionico si ritrova la pelle come il pongo | poi la clamorosa scoperta | “Era un’infezione potenzialmente fatale”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Quando pensiamo alla plastilina, al, alla creta ci vengono in mente immagini di bambini all’asilo pronti a sviluppare la propria creatività (e a fare disastri), quadri dei nostri primi (e forse unici) tentativi di scultura astratta e similari. Ma decisamente non deve più essere questo il caso per l’atletabritannico, Lawrence Okoye, che ha pubblicato sul proprio account Tiktok un video nel quale rimodellava ladella sua gambase fosse stata appunto del. Quando Okoye, nel video spingeva il dito sulla sua gamba, lane risultava visibilmente depressa e la fossetta che si era venuta a creare rimaneva fissa per diversi secondi. Gli spettatori nei commenti si sono affrettati a diagnosticare di tutto all’atleta – segnalando quanto la Rete possa essere ...