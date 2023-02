Campionati di Imprenditorialità | al via la prima edizione Iscrizioni scuole entro il 10 maggio

Leggi su orizzontescuola

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Junior Achievement – Young Entreprise Italy ETS, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito – Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici per la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, organizza ladeiNazionali di. L'articolo .