Camorra | Meloni su covo Zagaria | ' bella giornata per chi difende legalità | governo in prima linea h24'

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Roma, 16 feb. (Adnkronos) - "L'abbattimento del-bunker a Casapesenna di Micheleconferma la presenza dello Stato in un territorio complesso e che merita la massima attenzione delle Istituzioni. L'operazione di oggi è estremamente importante e simbolica perché cancella il luogo attraverso il quale il capo dei Casalesi dominava quella terra. È unaper lo Stato e per chi ama ela". Così il premier Giorgia. "La lotta alla criminalità organizzata è uno dei capisaldi dell'azione di questoe continueremo a lavorare h24 in questa direzione", conclude il presidente del Consiglio.

