Camorra | iniziata con applausi la demolizione del covo di Michele Zagaria | i primi video delle ruspe in azione

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Èla mattina del 16 febbraio ladeldi via Mascagni a Casapesenna, nel Casertano, dove, il 7 dicembre 2011, fu catturato il boss dei Casalesi,. I presenti, tra cui il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, hanno fatto partire un applauso dopo il primo colpo della ruspa. Le operazioni di “controllata“, come spiegato dal comandante dei Vigili del fuoco di Caserta Paolo Massimi, “dureranno circa due settimane, e saranno portate avanti con mezzi e strumenti arrivati anche da altri Comandi dei Vigili del fuoco”. Laè cominciata con il piano mansardato, poi si procederà con il pian terreno e infine sarà tombato il bunker dovesi nascondeva: nello spazio lasciato vuoto dall’edificio ...

È iniziata la mattina del 16 febbraio la demolizione del covo di via Mascagni a Casapesenna, nel Casertano, dove, il 7 dicembre 2011, fu catturato il boss dei Casalesi, Michele Zagaria. I presenti, tr ...