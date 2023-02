Camorra | demolito il covo di Zagaria | boss dei Casalesi Piantedosi e De Luca | ' Vince lo Stato'

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Un portone in legno come se ne trovano tanti nei vicoli dei paesi, con accesso ad un villetta con pian terreno e primo piano mansardato dall'aspetto assolutamente ordinario, del tutto diversa da ...

All'interno di quel bunker si nascondeva il superlatitante più ricercato dellacasertana, Michele Zagaria . La villa e il bunker oggi però scompaiono: il secondo tombato dai vigili del fuoco ...Per Casapesenna, il comune in provincia di Caserta, quella di oggi è una giornata storica per la lotta alla: là, dove il boss dei Casalesi venne arrestato il 7 dicembre del 2011, sono stati ...

le istituzioni locali e le forze dell’ordine che non hanno mai smesso di combattere ogni giorno la camorra. Le parole del ministro Piantedosi, presente alla demolizione – “La demolizione del bunker di ...Verranno demoliti prima il piano mansardato e il pian terreno ... «Rispetto a Zagaria lo Stato ha vinto, ma non ha sgominato la camorra. Per farlo bisogna bonificare il territorio, ma la strada per ...