Calendario Sport Invernali oggi | orari giovedì 16 febbraio | programma | orari | tv | streaming

(Di giovedì 16 febbraio 2023)162023, saranno di scena diversi: gare dei Mondiali per sci alpino e biathlon, di Coppa del Mondo per sci alpinismo, sci freestyle e salto con gli sci e di Coppa Europa per lo skeleton. Ci saranno inoltre gli Europei Open Junior validi per la IBU Junior Cup di biathlon. Per i Mondiali 2023 di sci alpino andrà in scena a Meribel (Francia) il gigante femminile: prima manche alle ore 09.45, seconda run, con inversione delle migliori 30, alle ore 13.30. Sono quattro le azzurre iscritte, ovvero Marta Bassino, Federica Brignone, Asja Zenere e Beatrice Sola: nella prima manche Bassino scatterà col pettorale numero 6, Brignone col 7, Zenere col 28 e Sola col 45. Saranno 114 le atlete al via della prima run. Proseguiranno ad Oberhof, in Germania, i Mondiali 2023 di ...