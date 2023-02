Calendario sci alpino oggi | Mondiali 2023 | orari gigante femminile | programma | tv | streaming | pettorali | italiane in gara

Leggi su oasport

(Di giovedì 16 febbraio 2023), giovedì 16 febbraio, andrà in scena a Meribel (Francia) la provadi, valida per idi sci. Sulle nevi transalpine un appuntamento molto atteso in casa Italia per le qualità dimostrate nel corso della stagione tra le porte larghe. La prima manche è ina partire dalle 09.45, mentre la seconda inizierà dalle 13.30. Saranno quattro le azzurre al cancelletto di partenza: Marta Bassino (pettorale n.6), Federica Brignone (pettorale n.7), Asja Zenere (pettorale n.28) e Beatrice Sola (pettorale n.45). Fari puntati su Bassino e Brignone e azzurre probabilmente non troppo fortunate, visto l’esito del sorteggio che ha stabilito l’ordine al via. Probabile che le nostre portacolori si ritroveranno un tracciato già un po’ segnato, ...