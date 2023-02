Calendario Coppa Italia basket 2023 oggi | orari partite 16 febbraio | chi gioca | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Si tornaal Pala Alpitour di Torino: va a completarsi il quadro dei quarti di finale di. Dopo il colpo messo a segno da Brescia contro Milano e Pesaro capace di battere Varese con il Charalampopoulos che non t’aspetti, arrivano la sfida più anticipata della competizione e un confronto complesso da definire. Ad aprire ilci pensano Virtus Bologna e Reyer Venezia, grandi protagoniste negli ultimi anni diquando si sono trovate l’una di fronte all’altra (2020 e 2021 sono i casi da prendere in considerazione). Le V nere sono favorite, ma l’Umana ha insegnato a non dare mai nulla per scontato, anche se ora c’è l’adattamento ai metodi di Neven Spahija in corso. La sera è occupata da Tortona-Trento, la sorpresa che ormai non è più tale e una squadra ...