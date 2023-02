Calciomercato Roma | il Besiktas punta un calciatore giallorosso | può partire subito!

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 16 febbraio 2023) La sessione diinvernale ormai è alle spalle e le squadre sono concentrate soltanto sul campo per conseguire i propri obiettivi stagionali. Quest’anno il nostro campionato ha dimostrato ancora una volta un forte impoverimento che, a differenza degli altri campionati in cui ci sono squadre che spendono, chiama in causa tutte le squadre del torneo, dalle big fino ad arrivare alle “piccole”. Non ci sono stati troppi acuti sul mercato da parte delle nostre squadre, sinonimo del fatto che il nostro calcio soprattutto dal punto di vista finanziario deve essere riformato totalmente per sperare di competere con le grandi squadre internazionali. El Sharaawysu El Shaarawy Ildi gennaio nella nostra serie A ha registrato più movimenti in uscita che in entrata, uno dei ...