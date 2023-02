Calciomercato Milan – Romano | “Affare fatto per Sportiello a zero”

Commenta per primo L'allenatore del Real Madrid , Carlo Ancelotti ha parlato del futuro di Marco Asensio, attaccante in scadenza a fine stagione e obiettivo del, nella conferenza stampa post vittoria sull'Elche. 'Lo vedo bene, p uò essere che rimanga oppure che se ne vada, non lo so e non mi importa molto . Abbiamo una sfida molto importante in questa ...Ricordiamoci del, qui faticò per l'1 - 1 finale. Ed era l'anno scorso. Impervia la trasferta di Conference League per la Fiorentina a Braga. Avversario che è inferiore solo alle tre grandi del ...

Il tecnico non è tornato in Inghilterra dopo il match di San Siro. Ad annunciarlo è stato il Totthenam Antonio Conte non è tornato in Inghilterra dopo il match di martedì giocato contro il Milan a San ...Dopo l'operazione alla cistifellea l’allenatore del Tottenham si ferma ancora. Il Club: “La salute è la cosa più importante, e tutti al club gli augurano il meglio. Squadra a Stellini” ...