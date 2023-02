Calcio | Tottenham | Conte resta in Italia per recupero da operazione

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Fino al suo ritorno sarà sostituito dal vice Stellini LONDRA (INGHILTERRA) - Dopo essere andato in panchina sia contro il Leicester in campionato che contro il Milan in Champions, Antoniosi ...

LONDRA (Inghilterra) - Resterà per un po' in Italia, Antonio Conte , dopo il ko con il Milan in Champions League. L'allenatore leccese si era recentemente sottoposto a un intervento chirurgico per un ..."La salute è la cosa più importante e tutti nel club gli auguriamo ogni bene", fa sapere il. A sostituire Conte fino al suo ritorno il vice Cristian Stellini. - foto LivePhotoSport - . glb/...

Lo juventino Chirico: "Ecco come finirebbe oggi Napoli-Tottenham in Champions" CalcioNapoli24

Tottenham, Manchester United e Liverpool in vendita. Offerte miliardarie per le squadre di Premier League Corriere della Sera

Il rientro in Italia di Antonio Conte non si è limitato alla trasferta di San Siro contro il Milan. L'allenatore del Tottenham, infatti, si fermerà a casa ancora un po' prima di fare rientro a Londra.Il Tottenham comunica che il tecnico salentino, dopo un controllo di routine effettuato ieri in Italia a seguito dell'operazione per una colicistectomia a cui si è sottoposto, resterà con la sua ...