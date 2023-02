(Di giovedì 16 febbraio 2023) All'amarezza dell'1 - 0 per il Salisburgo, in casasi aggiunge la preoccupazione per Paulo. L'argentino ha lasciato il campo all'intervallo per via di un sovraccarico muscolare al flessore ...

Il Salisburgo ha battuto laper 1 - 0 nell'andata dei play off di Europa League con un gol di Capaldo al minuto numero 88. Il ritorno allo stadio Olimpico tra sette giorni. LE PAGELLE DELLARui Patricio 6 : Scalda i guanti con due parate facili. Chiude la gita con un gol sui cui non poteva nulla nell'unico vero tiro in porta del Salisburgo Mancini 6,5 : Cerca il contatto, con la ...Lacade 1 - 0 a Salisburgo nella sfida d'andata dei playoff di Europa League. Una beffa per la squadra di Mourinho, che ha colpito un palo con Cristante e una traversa con Belotti, per poi essere ...

Roma, c'è un club inglese dietro i dubbi di Dybala Calciomercato.com

Calcio: Roma; si ferma Dybala, in dubbio col Verona - Calcio Agenzia ANSA

Roma, Dybala: "Pronti per il Salisburgo. Futuro Non so cosa succederà" - Sportmediaset Sport Mediaset

Mourinho: "Sbagliati gol incredibili. Dybala Ecco come sta" Fantacalcio ®

Salisburgo-Roma, Mourinho: Abbiamo dominato la partita ma se non fai gol... - A.S. Roma - Le parole di José Mourinho, allenatore dell'AS Roma, a Sky Sport al termine della partita c... - Marione.net - ...Una vera e propria beffa per la Roma nell’andata dei sedicesimi di finale di Europa League: la trasferta austriaca si conclude con una sconfitta per 1-0. A vincere, con una rete quasi allo scadere, è ...