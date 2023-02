Calcio | Nicola saluta ' fatto un miracolo | Salernitana nel cuore'

(Di giovedì 16 febbraio 2023) "Quando si iniziano certe avventure non si contempla una crisi e tantomeno un addio. Da oggi non sarò più l'allenatore della, ma resterò per sempre un suo tifoso appassionato". Così il ...

"Non ho rimpianti - assicura- anzi, ringrazio con emozione sincera il presidente Danilo Iervolino e il direttore sportivo Walter Sabatini per aver puntato su di me ed essere stati al mio ...È il messaggio postato sui social da Paulo Sousa, nuovo allenatore della Salernitana dopo l'esonero di Davide. "Con il duro lavoro, lo spirito di squadra e la spinta della città possiamo ...

