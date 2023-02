Calcio | Milena Bertolini | “Non meritavamo di perdere Stiamo preparando nuove soluzioni per i Mondiali”

Leggi su oasport

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Arriva un’altra sconfitta con il Belgio per la Nazionale italiana difemminile: le azzurre vengono battute per 2-1 nel match d’esordio della Arnold Clark Cup, torneo a inviti che ha preso il via quest’oggi. A decidere sono state le marcature di Marie Detruyer al 16? e di Tessa Wullaert al 90?. L’Italia aveva pareggiato i conti con Manuela Giugliano al 64?. Il commento sulla gara del ct tricolore: “Nondi. Credo che il risultato più giusto fosse il pareggio. Abbiamo regalato il primo tempo al Belgio, poi però nella ripresa abbiamo avuto un atteggiamento diverso, più convinto, e la partita l’abbiamo condotta noi: per questo, dispiace aver chiuso con una sconfitta”.femminile, Arnold Clark Cup 2023: Italia-Belgio 1-2, sconfitta beffarda ...