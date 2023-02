Calcio | giostra degli allenatori in serie A | con Salernitana e Spezia sette i cambi sulle panchine

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Ilo di tecnico diportano a 7 le sostituzioniinA dopo 22 giornate di questa stagione. I campani hanno esonerato Davide Nicola per la seconda volta con l’arrivo di Paulo Sousa, mentre i liguri hanno mandato via Luca Gotti ma non hanno ancora ufficializzato il nuovo tecnico che potrebbe essere Leonardo Semplici, ex Spal. Il primoo stagionale è avvenuto al Bologna dopo il quinto turno con Sinisa Mihajlovic che aveva pagato con l’esonero un avvio deludente, con l’arrivo di Thiago Motta. E’ poi toccato a Giovanni Stroppa con il Monza che ha scelto al suo posto Raffaele Palladino e con la squadra che ha poi iniziato a fare risultati condannando Marco Giampaolo mandato via dalla Sampdoria con l’arrivo, per un’impresa ...