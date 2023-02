Calcio | confronto tecnico fra Aia e club della Serie B

Leggi su sportface

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Prosegue il percorso die trasparenza tra l’Associazione italiana arbitri (Aia), la LegaB e le sue associate. In collegamento su piattaforma elettronica, si è svolta una lezione tecnica sul regolamento alla presenza dei vertici dell’Aia,B e di allenatori, capitani, staff, team manager e dirigenti addetti all’arbitro dei. Il responsabileCan Gianluca Rocchi ha illustrato alcuni dati relativi alla prima partestagione, su falli, rigori, tempo di giuoco, interventi Var, ammonizioni ed espulsioni. “Siamo molto contenti di questi dati che evidenziano il lavoro svolto – ha detto -. Momenti come questo ci danno infatti anche l’opportunità per spiegare le linee tecniche che abbiamo dato agli arbitri”. Durante l’incontro sono ...