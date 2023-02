Calcio | Conference League | Braga-Fiorentina 0-4 I viola dominano con lo show di Jovic e Cabral

Leggi su oasport

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Si è conclusa da pochi minuti l’andata di, match valido per gli spareggi playoff della fase ad eliminazione diretta della2022-2023. I, nonostante un periodo non eccezionale in campionato, trovano la prova d’orgoglio ein lungo e in largo in Portogallo, imponendosi per 4-0 e ipotecando il passaggio al prossimo turno. LA CRONACA La partita in Portogallo si apre ad alto ritmo e con occasioni per entrambe le squadre. Spingono sia i padroni di casa sia gli ospiti. La gara si sblocca nel recupero: Biraghi pennella un cross per, l’attaccante anticipa il diretto marcatore in torsione griffando il vantaggio. È il gol dello 0-1, risultato con cui si val al riposo in favore degli uomini di ...