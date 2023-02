Bloccati nello stesso hotel in Turchia dopo il terremoto, una squadra ucraina, l'Fc Minaj, e una russa, il Shinnik Yaroslavl, finiscono per scontrarsi. Sembrerebbe che uno dei giocatori del Minaj ...Stando al racconto fatto dagli, il russo, che sarebbe stato ubriaco al momento del ... Secondo il giornale ucraino Ukrayinska Pravda , che ha supportato la tesi fornita daidell'FC ...

Calciatori ucraini e russi nello stesso hotel in Turchia: scoppia la rissa Repubblica TV

Scoppia la rissa tra Calciatori ucraini e russi nello stesso hotel in Turchia; il Video iLMeteo.it

Calciatori ucraini e russi nello stesso hotel in Turchia: il finale è quasi scontato La Stampa

Calciatori ucraini e russi nello stesso hotel in Turchia: finisce in rissa Corriere della Sera

I russi provocano, ma le prendono dagli ucraini anche nella rissa tra calciatori in un albergo turco Linkiesta.it

Una squadra ucraina, l'Fc Minaj, e una russa, il Shinnik Yaroslavl, si ritrovano nello stesso hotel in Turchia dopo il devastante terremoto che ha colpito il Paese togliendo la vita a oltre 35mila per ...Rissa in un albergo in Turchia tra la squadra russa dello Shinnik e quella ucraina del Minai. I due club sono ad Antalya per la pre-season e i calciatori sono arrivati… Leggi ...