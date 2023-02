Cagliari | ucciso a 19 anni per proteggere la mamma | condannato all' ergastolo l' assassino

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Sono stati riconosciuti anche 80mila euro per ciascuno dei due fratelli di Mirko, 50mila per la nonna paterna del ragazzo e 30mila euro ciascuno per la zia materna, Stefania Piras, e per lo zio ...

La mamma di Mirko in lacrime - Quando il presidente della Corte d'assise di, Giovanni Massidda , ha pronunciato la parola ergastolo, con quattro mesi di isolamento diurno per l'imputato, ...Omicidio Mirco Farci, Masih Shahid condannato all'ergastolo per averil figlio 19enne dell'ex compagna Il presidente della Corte d'Assise di, Giovanni Massidda , ha letto la sentenza ...

È stato condannato all'ergastolo Masih Shahid, il pakistano di 31 anni giudicato colpevole dalla Corte d'assise di Cagliari del tentato omicidio della sua ex compagna, Paola Piras, e dell'omicidio pre ...Oggi la lettura della sentenza: ergastolo e 4 mesi in isolamento diurno per il pakistano Masih Shaid. Nel 2021 aggredì l'ex compagna e uccise il figlio di lei, intervenuto per proteggerla ...