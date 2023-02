Cagliari | Lapadula | «Giulini uno dei migliori presidenti | su Ranieri…»

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Le parole di Gianluca, attaccante del, sula sua stagione con la maglia rossoblù in Serie B Gianlucaha parlato a La Gazzetta dello Sport della sua stagione con il. PAROLE – «Non vedo altro chee qui c’è un presidente in cui credo. Tommasoè uno deiche ho avuto. Equilibrato nei momenti difficili, capace di darti la giusta carica quando le cose vanno bene. Ranieri è unana persona che dà tranquillità. Si vede subito che ha un ruolo importante nell’ambiente del calcio». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Falsa partenza per l'ex Stellone A proposito di zona calda, l'avventura di Stellone sulla panchina del Benevento inizia con una sconfitta, a. Risolve la pratica un gol diche ...Da nono a sesto grazie alla vittoria con il Benevento: è bastato il gol di. Ed ora ilè di nuovo in piena zona playoff. Ma per scalare ancora posizioni la squadra di Ranieri non può più rimandare: deve correre anche in trasferta. La sfida è doppia: sabato i ...

Lapadula: «Cagliari C’è Giulini, uno dei migliori presidenti che ho avuto» Cagliari News 24

Lapadula, una raffica di gol a suon di musica: "Ma dopo 19 club mi fermo a Cagliari" La Gazzetta dello Sport

Cagliari, Lapadula: "Qui per almeno tre anni. Giulini Uno dei migliori presidenti mai incontrati" TUTTO mercato WEB

Cagliari, Lapadula re dei goal aerei: 4 reti di testa Cagliari News 24

Cagliari, talismano Lapadula: ogni sua rete porta punti Centotrentuno.com

Le dichiarazioni dell'attaccante di proprietà del Cagliari Gianluca Lapadula: ecco le dichiarazioni dell'italo peruviano ...La gara di sabato prossimo tra le mura amiche del San Nicola contro il Cagliari di Sir Claudio Ranieri ha tutte le fattezze dell'esame di maturità. Di prove, durante la ...