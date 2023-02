Buon compleanno Lucio & Lucio

Leggi su panorama

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Nati nel 1943 a un giorno di distanza l’uno dall’altro, a marzo compirebbero 80 anni. Storia di due geni che hanno dominato la scena senza mai incontrarsi. Tranne quella volta che avrebbero dovuto fare un tour insieme... Nati sotto il segno dei Pesci: stesso anno, stesso mese, praticamente lo stesso giorno, a dodici ore di distanza, tra il 4 e il 5 marzo del 1943. Con lo stesso nome,, e il medesimo destino. Oggi avrebbero 80 anni e chissà quali imprevedibili traiettorie musicali starebbero disegnando. Ognuno per conto suo, come sempre. Vicini per ragioni di calendario, ma opposti e distanti nella declinazione dell’arte della musica e nell’arte della vita. Rigoroso, riservato e alieno alle apparizioni pubbliche, Battisti (in tutta la sua carriera ha suonato dal vivo una trentina di volte concentrate tra il 1969 e il 1970), esuberante, bizzarro e ...